Засновник Alibaba покинув Китай ще пів року тому на тлі тиску влади – ЗМІ

Засновник Alibaba Джек Ма виїхав із Китаю і останні пів року живе у Токіо, повідомляє видання Financial Times.

Джерела газети розповіли, що Джек Ма живе в центрі японської столиці разом із сім’єю і звів до мінімуму свою публічну діяльність. Співрозмовники видання наводять різні дані, чим саме мільярдер займається зараз. Дехто розповідає про його спроби розширити ділові інтереси за межі електронної комерції. Інші – що Ма зайнявся колекціонуванням та малює аквареллю.

Від’їзд Ма стався на тлі тиску китайської влади на технологічні компанії. Бізнесмен рідко з’являвся на публіці після того, як у 2020 році на конференції в Шанхаї розкритикував уряд за регуляторні заходи, які не відповідають духу часу, та захист інтересів банків.

У квітні 2021 року Державне управління ринкового регулювання Китаю оштрафувало Alibaba Group Holding Limited за порушення антимонопольного законодавства на 18,2 млрд юанів (2,8 млрд доларів). Це рекордний для Китаю корпоративний штраф. Регулятор звинуватив компанію, відому на європейському ринку по інтернет-магазину AliExpress, у примусі продавців торгувати тільки на одній платформі.

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