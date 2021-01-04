Китай: засновник Alibaba зник після критики на адресу влади

Китайський мільярдер та засновник компанії Alibaba Джек Ма не з’являвся на публіці вже два місяці.

Востаннє його бачили наприкінці жовтня на форумі в Шанхаї, де він критикував китайську регуляторну систему.

У листопаді Ма замінили у фінальному епізоді шоу для підприємців під назвою «Бізнес-герої Африки». Мільярдер був там суддею. Речниця Alibaba повідомила Reuters, що зміна відбулася через конфлікт графіків. Вона не надала інших коментарів.

Джек Ма під час візиту до України в листопаді 2019 року

Після промови Ма в жовтні китайська влада почала антимонопольне розслідування проти Alibaba.

Крім того, дочірня компанія Alibaba Ant Group, яка володіє найбільшим у Китаї платіжним сервісом Alipay, планувала здійснити первинне розміщення своїх акцій (IPO). Китайські регулятори зупинили IPO. Ant Group планувала залучити рекордні 34,4 мільярда доларів.

Forbes оцінює статки Ма в 38,8 мільярда доларів. Його ставлять на 17 місце в рейтингу найбагатших людей планети.