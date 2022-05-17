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На Харківщині заборонили продаж алкоголю – ОВА

Наслідки російських обстрілів у Харкові, 10 травня 2022 року

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підписав наказ про заборону на всій території Харківської області продажу алкогольних напоїв з 17 травня до кінця дії воєнного стану. Про це він повідомив у своєму телеграмі.

Водночас є виняток – заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00, а у закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21:00.

А для військовослужбовців, правоохоронців та усіх осіб, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур, продаж алкоголю заборонений повністю.

«Попри зниження інтенсивності обстрілів Харкова та відступ окупантів, бойові дії на території області тривають і розслаблятися не варто…Прошу з розумінням поставитися до цих обмежень. Святкувати будемо після перемоги», – написав Синєгубов.

Влада у регіонах незабаром після військового вторгнення РФ в Україну заборонила продаж спиртного в умовах воєнного стану. Проте у березні в низці регіонів почали послаблювати цю заборону.

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