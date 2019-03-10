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10 Березень 2019, Київ 21:38
Новини | Міжнародні

Повернувся з лікування: президент, який претендує на п’ятий термін, прибув до Алжира

Президент Алжиру Аблельазіз Бутефліка

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Президент Алжиру, 82-річний Абдельазіз Бутефліка повернувся до країни 10 березня, провівши два тижні в швейцарській лікарні, повідомляє агентство Reuters із посиланням на алжирське державне телебачення. Алжирський урядовий літак, що перевозив президента, приземлився у військовому аеропорту Буфарік на південний захід від столиці.

Бутефліка прибув на батьківщтину на тлі протестів десятків тисяч алжирців, які незгодні з рішенням президента на виборах у квітні вп’яте претендувати на посаду.

Яскравим підтвердженням того, що алжирські генерали симпатизують демонстрантам, що вимагають усунення Бутефліки від влади, стала заява начальника Генштабу про єдність армії та народу. Генерал Гаєд Салах, виступаючи зі зверненням по телебаченню, не згадав про акцію протесту.

Студенти та поліція в університетському кварталі столиці Алжира, вересень 2018 року
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В Алжирі відбуваються протести проти п’ятого терміну президента Бутефліки

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