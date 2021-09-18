Помер експрезидент Алжиру Бутефліка

Колишній президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка, який був змушений піти у відставку в 2019 році після масових протестів проти його 20-річного правління, помер у віці 84 років, повідомило державне телебачення країни.

Бутефліка, ветеран війни Алжиру за незалежність від Франції, пішов у відставку тозаторік під тиском військових після демонстрацій з приводу його спроби балотуватися на п’ятий термін.

Ще до того, як він пішов у відставку, Бутефліка рідко з’являвся на публіці, оскільки в 2013 році переніс інсульт, це викликало припущення, що управляли країною його соратники.

Після відставки Бутефліки влада почала розслідування корупції, що призвело до тюремного ув’язнення багатьох осіб з його оточення, включаючи брата і радника Бутефліки Саїда.

Бутефліка став президентом Алжиру в 1999 році на тлі об’єднання країни, що виникла після десятиліття громадянської війни між військовими і бойовиками-ісламістами.

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Раніше Бутефліка боровся за незалежність від Франції – в 1950-х і 60-х роках, потім став першим міністром закордонних справ Алжиру. Був відомим спікером серед країн, що розвиваються, а також активним політичним діячем на полях Організації Об’єднаних Націй.

Після терактів 11 вересня 2001 року Бутефліка оголосив про партнерство із Заходом у боротьбі з тероризмом.