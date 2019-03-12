82-річний президент Алжиру відмовився боротися за п’ятий термін

Президент Алжиру 82-річний Абдельазіз Бутефліка переніс призначені на 18 квітня вибори президента і відмовився висувати свою кандидатуру на п’ятий термін.

Своє рішення Бутефліка пояснив масовими протестами, які проходили в країні «третю п’ятницю поспіль», йдеться у зверненні до народу, опублікованому на сайті Algérie Presse Service.

«П’ятого строку не буде, – наголосив президент. – Для мене ніколи таке питання не стояло. З огляду на стан мого здоров’я і мій вік, мій останній обов’язок перед алжирським народом завжди полягав у підтримці будівництва фундаменту нової Республіки», – заявив Абдельазіз Бутефліка.

Кілька тижнів тому Бутефліка оголосив про намір домагатися переобрання, що викликало хвилю обурення в країні і призвело до численних масових акцій протесту.

82-річний президент, після двотижневого лікування в Швейцарії, 10 березня повернувся на батьківщину.

Алжирський лідер очолює країну вже 20 років, проте в останні роки, після перенесеного в 2013 році інсульту, став рідше з’являтися на публіці.