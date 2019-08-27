Прокуратура затримала постачальників амфетаміну військовим

У Військовій прокуратурі Київського гарнізону повідомили про виявлення схеми збуту партії наркотиків військовослужбовцям «в особливо великих розмірах» на території столиці.

«Двох осіб затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу під час передачі двох кілограмів амфетаміну, «ринкова» вартість якого складає близько 800 тисяч гривень. В ході слідчих дій також ліквідовано «нарколабораторію», за допомогою якої виготовлялися психотропи», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, обом підозрюваним вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад мільйон гривень.

За такі дії українським законодавством передбачене позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

За даними правоохоронців, восени минулого року військовою прокуратурою була затримана групу військовослужбовців навчального центру «Десна», які розповсюджували психотропні речовини.