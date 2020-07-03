Парламент звільнив Терентьєва з посади голови АМКУ

Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України. За це рішення проголосували 226 народних депутатів.

Перед голосуванням Терентьєв заявив, що покладається на таке рішення Верховної Ради, яка та вважатиме справедливим.

«Я пишаюся командою АМКУ і тим, що АМКУ став працездатною і шанованою у світі організацією», – сказав Терентьєв у фейсбуці.

Він зазначив, що заяву від 2 липня про відкликання його іншої заяви про звільнення, датованої 1 липня, він вирішив все ж скасувати, про що подав відповідний документ.

Коли Рада голосувала за відставку голови АМК самого Юрія Терентьєва у сесійній залі не було.

Напередодні Комітет парламенту з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді звільнити очільника Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва «за власним бажанням у зв’язку з поданою ним заявою».

Парламент призначив Терентьєва головою АМКУ в травні 2015 року.