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02 липня 2020, Київ 20:58
Новини | Політика

Голова АМКУ просить відкликати його заяву про відставку, Раді рекомендують його звільнити

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова із заявою, в якій просить відкликати раніше подану ним заяву про відставку.

«Відкликаю раніше подану заяву про відставку з позиції голови Антимонопольного комітету України від 1 липня 2020 року», – повідомив Терентьєв у фейсбуці.

Він звернувся до голови Верховної Ради з проханням не включати цю його «попередню заяву» ані до порядку денного Ради, ані до розгляду в профільних комітетах.

Поза тим, Комітет парламенту з питань економічного розвитку, як випливає з тексту проєкту постанови на сайті парламенту, все ж рекомендує Верховній Раді звільнити очільника Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва «за власним бажанням у зв’язку з поданою ним заявою».

Перші повідомлення про те, що Терентьєв подає у відставку з’явилися напередодні, і не були спочатку підтверджені з офіційних джерел. Це сталося у той самий день, коли заяву про відставку з посади голови НБУ подав Яків Смолій.

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