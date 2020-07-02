Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 липня 2020, Київ 19:25
Новини | Політика

Рада може 3 липня на позачерговому засіданні розглянути відставку Смолія – «Слуга народу»

Арахамія уточнив, що, крім питання про відставку голови Нацбанку, на позачерговому засіданні можуть також розглянути «питання про голову Антимонопольного комітету»

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглянуть відставку голови Національного банку Якова Смолія, може відбутися 3 липня, заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, на завтра заплановане чергове засідання, на якому Верховна Рада проведе годину запитань до уряду, потім продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту про гральний бізнес, а після цього може бути оголошене позачергове засідання.

«Оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і йдемо далі», – сказав Арахамія 2 липня у Києві. Він уточнив, що підписи депутатів на підтримку позачергового засідання зареєструють у Верховній Раді вранці 3 липня.

Арахамія уточнив, що, крім питання про відставку голови Нацбанку, на позачерговому засіданні можуть також розглянути «питання про голову Антимонопольного комітету».

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG