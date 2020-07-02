Рада може 3 липня на позачерговому засіданні розглянути відставку Смолія – «Слуга народу»

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглянуть відставку голови Національного банку Якова Смолія, може відбутися 3 липня, заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, на завтра заплановане чергове засідання, на якому Верховна Рада проведе годину запитань до уряду, потім продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту про гральний бізнес, а після цього може бути оголошене позачергове засідання.

«Оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і йдемо далі», – сказав Арахамія 2 липня у Києві. Він уточнив, що підписи депутатів на підтримку позачергового засідання зареєструють у Верховній Раді вранці 3 липня.

Арахамія уточнив, що, крім питання про відставку голови Нацбанку, на позачерговому засіданні можуть також розглянути «питання про голову Антимонопольного комітету».

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Яків Смолій працює на посаді голови НБУ з березня 2018 року. Питання про його відставку має розглянути парламент.