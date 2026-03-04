АМКУ звернувся до учасників ринку пального щодо інформації про зростання цін

Антимонопольний комітет України надіслав учасникам ринку світлих нафтопродуктів вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін.

«У вимогах встановлені максимально стислі строки надання інформації. Після її отримання комітет здійснить оперативний аналіз наданих даних і у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції вживатиме відповідних заходів», – йдеться у повідомленні комітету.

Водночас АМКУ зазначає, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.

Через загострення ситуації на Близькому Сході в останні дні світовий ринок нафти і нафтопродуктів продемонстрував істотне зростання котирувань. В Україні ціни на пальне також зросли.



