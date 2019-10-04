П’ятеро людей загинули внаслідок аварійної посадки Ан-12 біля Львова – ДСНС

Кількість загиблих внаслідок аварійної посадки транспортного літака Ан-12 поблизу Львова зросла до п’яти, повідомляє управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Раніше повідомляли про трьох загиблих.

Всього на борту літака було вісім людей: сім членів екіпажу і одна людина, що супроводжувала вантаж.

«4 жовтня о 07:10 до Служби порятунку «101» надійшла повідомлення, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12…О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку. О 07:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Трьох потерпілих доправили до лікарень Львова із травмами різного ступеня тяжкості.

Причину аварійної посадки в ДСНС не називають. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що попередньою причиною є нестача пального.