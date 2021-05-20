Український літак АН-124 перевозив вантаж із Білорусі до Сербії, все законно – «Антонов»

У держпідприємстві «Антонов» підтвердили Радіо Свобода, що український літак АН-124-100 здійснив авіаційне перевезення із Білорусі до Сербії 16-17 травня 2021 року.

Утім розповісти подробиці про перевезення та характер вантажу в ДП «Антонов» не можуть, з огляду на умови підписаного контракту. Зауважили лише, що рейс виконували з дотриманням усіх міжнародних норм та правил щодо здійснення авіаційних вантажних перевезень та згідно з законодавством України та країн за маршрутом.

«Такі перевезення не підпадають під санкції України (країна експлуатанта, Європейського союзу (країни за маршрутом) та Великої Британії (країна, де знаходяться перестраховики літаків ДП «Антонов»)», – повідомили у держпідприємстві.

В польоті на літаку виникла технічна несправність, через що літак зробив вимушену зупинку в запасному аеропорту Будапешта (Угорщина). Після оперативної доставки туди необхідної запчастини і усунення несправності, 17 травня літак безпечно завершив чартерний рейс до Сербії, інформує «Антонов».

Балканська служба Радіо Свобода повідомила, що український Ан-124 був залучений до перевезення винищувачів Міг-29 з Білорусі до Сербії та при цьому здійснив технічну посадку у Будапешті.

Міністерство оборони Угорщини підтвердило редакції, що на борту були два з чотирьох винищувачів МіГ-29, які Білорусь подарувала Сербії. Це ставить питання про те, що зброя, яка передбачається для Сербії, привозиться з підсанкційних країн через повітряний простір країн-членів ЄС та НАТО, пише балканська редакція.

В Міноборони Сербії зазначили, що не мають даних про приземлення літака з винищувачами у Будапешті.