В Україні планують розробити висотний ударно-розвідувальний безпілотник – Міноборони

В Україні планують розробити висотний ударно-розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Підприємства авіаційної галузі України за власні кошти розроблять ескізний проєкт оперативно-стратегічного ударно-розвідувального важкого безпілотного авіаційного комплексу (БпАК) з вітчизняним двигуном.

Як стверджують у Міноборони, Україна – одна з семи країн, яка має повний цикл завершеного виробництва авіаційної техніки та висококваліфікований науково-технічний, інженерно-технічний та випробувальний склад.

Безпосередньо на ДП «АНТОНОВ» виготовлятимуть платформу, яка складатиметься з фюзеляжу, крила, оперення, шасі та двигуна – АІ-450, що серійно виготовляється ДП «Івченко-Прогрес».

«Маючи двигун та платформу, на БпАК є можливість встановити бортове та наземне радіоелектронне обладнання, таке як: пілотажно-навігаційне, радіозв’язне, розвідувальне, ударне та інше. Це буде доручено здійснити відповідним профільним підприємствам, що задіяні в кооперації», – розповіли в Міноборони.

На першому етапі ДП «АНТОНОВ» разом із підприємствами-кооперантами розробляють ескізний проєкт та представляють його потенційному замовнику та інвестору. У разі схвалення буде здійсненин наступний етап: випуск робочих креслень та виготовлення БпАК для подальших льотних та наземних випробувань.