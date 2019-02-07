«Антонов» цьогоріч планує відновити випуск трьох літаків – уряд

Кабінет Міністрів України за поданням Мінекономрозвитку 7 лютого затвердив фінансовий план для держпідприємства «Антонов» на 2019 рік, в якому, серед іншого, закладені плани з відновлення серії випуску трьох літаків.

«ДП «Антонов» у 2019 році планує продовжити реалізацію програми імпортозаміщення (заміни російських комплектуючих на українські аналоги та комплектуючі з Канади, Китаю та США) та відновити серію випуску літаків АН -148, АН-158, АН-178», – йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку.

Згідно з повідомленням, цьогоріч «Антонов» планує отримати близько 6,1 мільярда доходу від реалізації продукції, з яких 5,9 мільярда – на зовнішніх ринках та 200 мільйонів гривень – в Україні.

ДП «Антонов» за час своєї роботи виготовило близько 22 тисячі літаків, з них понад 1,5 тисячі продали в 50 країн світу.