ЄСПЛ прийняв скаргу від батька загиблого на Донбасі бійця: він доводить, що втратив сина через агресію Росії

Батько 22-річного загиблого українського військового з Дніпропетровщини Євгена Корнієнка Анатолій Корнієнко подав скаргу до Європейського Суду з прав людини. Інформацію про те, що скарга прийнята до розгляду, Радіо Свобода підтвердили в Правозахисній групі «Січ», яка допомагає чоловікові.

Як розповіла юристка організації Марина Кіптіла, Анатолій Корнієнко вже довів в українському суді, що загибель його сина сталася внаслідок агресії Російської Федерації. На це знадобилося три роки.

За словами юристки, у своїй скарзі батько вимагає визнання в ЄСПЛ порушення Росією 2-ої та 13-ої статей Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У зоні бойових дій на Донбасі 22-річний Євген Корнієнко прослужив кілька місяців. Згинув 12 серпня 2014-го під час бою під Вуглегірськом.

Після смерті сина його батько Анатолій Корнієнко пішов на фронт добровольцем і п’ять років прослужив у Збройних силах України, пройшов «гарячі» точки Донбасу, має нагороди.