АНБ США шпигувала за Меркель за допомогою спецслужб Данії – ЗМІ

Американська Агенція національної безпеки (АНБ) з 2012 до 2014 року шпигувала за провідними політиками Європи, включно з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, за допомогою данських спецслужб, повідомляють засоби інформації Данії та інших європейських країн.

Висновки є результатом внутрішнього розслідування в Данській службі оборонної розвідки, заявив 30 травня данський державний мовник DR, посилаючись на дев’ять неназваних джерел, що мають доступ до розслідування.

За оприлюдненими даними, АНБ використовувала данські інформаційні кабелі для шпигунства за чільними чиновниками Швеції, Норвегії, Франції та Німеччини, включно з Меркель та колишнім міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Данія, близький союзник США, розміщує кілька ключових станцій для підводних інтернет-кабелів до Швеції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів та Великої Британії.

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен, яка обійняла посаду в червні 2019 року, була проінформована про шпигунство в серпні 2020 року, повідомляє DR. Брамсен заявила, що «систематичне прослуховування близьких союзників неприпустиме».

АНБ і данська спецслужба відмовилися коментувати ці повідомлення.

На запитання про коментар речник канцлера Німеччини заявив, що про ці звинувачення стало відомо лише із запитань журналістів та відмовився це коментувати.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст сказав шведському мовнику SVT, що «вимагає повної інформації про ці речі», а міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен заявив телерадіокомпанії NRK, що «сприймає звинувачення серйозно».