Невідомий обстріляв будинок влади в Загребі і скоїв самогубство

Невідомий вранці чергами з автомата обстріляв будинки влади й парламенту в центрі Загреба. Важкі поранення отримав поліцейський, який чергував біля будинку, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Через годину поліція виявила тіло особи, котра скоїла напад. В офіційному повідомленні уточнюється, що невідомий покінчив життя самогубством.

Премʼєр-міністр Андрей Пленкович в час стрілянини ще не перебував на робочому місці. Він заявив, що йшлося про спробу вбивства й додав, що міністр внутрішніх справ Давор Боґинович не несе особисту відповідальність.

Пленкович додав, що Хорватія відкрита країна, будинки влади й парламенту доступні всім.

Наразі немає даних про чоловіка, який скоїв напад, та про його мотиви.