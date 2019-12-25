Предстоятель УГКЦ розповів про шлях до беатифікації Андрея Шептицького

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що процес підготовки до беатифікації (зарахування до лику блаженних) митрополита Андрея Шептицького триває.

«Він був невигідною фігурою чи для польської сучасної історіографії, чи для комуністичної пропаганди. Тобто він ламав всякі рамки, в які його хтось хотів втиснути. І очевидно, що це напрацювання забрало багато часу. Але історичний процес вже закінчився. Тобто папа вже ствердив окремим декретом його (Андрея Шептицького – ред.) геройські чесноти. Тепер зокрема цього року відбувається дослідження вже зафіксованого чуда, чудесного оздоровлення за посередництвом праведного митрополита Андрея. Але є певний юридичний процес», – сказав отець Святослав.

У 2015 році папа Римський Франциск оголосив спеціальний декрет про героїчність діянь митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Також до Риму передали опис історії, коли у США оздоровилась дівчинка, чия родина молилась до митрополита Андрея.