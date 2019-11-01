Львів’яни вшановують пам’ять митрополита Андрея Шептицького – фото

У Львові у Святоюрському соборі вшановують пам’ять митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького (1865–1944 роки життя).

Цього дня – 75 роковини з дня його смерті: Андрей Шептицький помер 1 листопада 1944 року року в митрополичих палатах Святоюрського комплексу. Останні три дні митрополит, як писав у своїх листах його брат – отець Климентій Шептицький, вже не розмовляв, був без свідомості. Поховали митрополита Андрея Шептицького 5 листопада 1944 року у крипті у соборі Святого Юра. Сьогодні вона відчинена з ранку до вечора, і десятки людей йдуть, щоб вклонитись митрополитові.

«Митрополит Андрей – Мойсей українського народу, бо нині ми живемо його пророчою спадщиною. Митрополит Андрей був своєрідним «електричним струмом» для української молоді. Він зарядив сили побожности у перемозі на тяжкій хресній дорозі України», – каже єпископ УГКЦ Володимир Груца.

У Святоюрському соборі відбулась божественна літургія і акафест на прославу провідника церкви. Також виступили хори і оркестри.

На честь митрополита Андрея прозвучав пам’ятний передзвін у церквах Львова. А ввечері на площі Святого Юра вірні запалять свічки пам’яті.

Заходи пам’яті з нагоди 75-х рокових смерті митрополита відбулись і в родинному селі Шептицьких у Прилбичах Львівської області.

Доктор права, теології, філософії, людина графського походження митрополит Андрей Шептицький очолив УГКЦ у 1901 році. Із ним пов’язують відродження монастирів, заснування Львівської Богословської академії, численних культурних, упровадження просвітніх, освітніх, економічних проєктів.

Досі триває процес беатифікації митрополита Андрея Шептицького, який розпочався ще у 1958 році.

У 2015 році папа Франциск визнав героїчні чесноти митрополита Андрея Шептицького.