Екс-перша ракетка світу Енді Маррей заявив, що Australian Open може стати його останнім турніром

Колишня перша ракетка світу, британський тенісист Енді Маррей на прес-конференції в Мельбурні заявив, що Australian Open може стати його останнім турніром у кар’єрі.

За словами 31-річного Маррея, він хотів би завершити професійні виступу на домашньому турнірі серії «Великого шолому» Wimbledon, який проходить у липні в Лондоні, але не впевнений, що зможе грати ще кілька місяці через біль у травмованому стегні.

Операції на правому стегні Маррею зробили у січні минулого року. Повернутися на корт він зміг в червні, але провів лише 14 матчів і достроково завершив сезон у вересні.

Як розповів Маррей журналістам, він постійно відчуває біль, не лише, коли грає, але й коли «вдягає шкарпетки».

«Зараз я в кращому стані, ніж шість місяців тому, але мені все ще дуже боляче. Це важко. Я збираюся виступити в Мельбурні. Я все ще можу грати на певному рівні, цим я задоволений. Але справа навіть не в цьому... Просто цього болю занадто багато. А я не хочу продовжувати так грати», – підкреслив британець.

Він додав, що розглядає варіант ще однієї, більш серйозної операції, яка могла б дозволила йому «покращити якість життя і звільнитися від болю».

«Деякі спортсмени перенесли її і змогли повернутися до змагань, однак гарантій немає», – зазначив Маррей.

Енді Маррей очолював рейтинг найкращих тенісистів світу у 2016 році. У його колекції 45 одиночних титулів і ще 22 фінали: три трофеї «Великих шоломів» (US Open 2012, Wimbledon 2013 і 2016 років), 14 титулів на турнірах серії Masters, титул Підсумкового турніру 2016 року, а також Кубок Девіса-2015 і два золота Олімпійських Ігор ( 2012 і 2016 років).