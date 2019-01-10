Australian Open: українки дізналися своїх суперниць в основній сітці

Українські тенісистки дізналися імена своїх суперниць у основній сітці першого цього року турніру серії «Великого шолому» Australian Open.

Еліна Світоліна посіяна на турнірі під шостим номером і в першому колі зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації. Минулого року Світоліній вдалося дійти тут до чвертьфіналу, що поки є найкращим її результатом у Мельбурні.

Леся Цуренко отримала 24-й номер посіву і стартує матчем проти росіянки Катерини Александрової.

Даяна Ястремська свій перший матч в Мельбурні зіграє з австралійкою Самантою Стосур. Для українки це перший Australian Open.

Катерина Козлова в першому колі Australian Open зустрінеться з Вікторією Кужмовой зі Словаччини (№46).

Ще одна українка Марта Костюк дійшла до третього раунду кваліфікації, де побореться за вихід до основної сітки з іспанкою Паулою Хіберт.