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10 Січень 2019, Київ 11:57
Новини | Суспільство

Australian Open: українки дізналися своїх суперниць в основній сітці

Матчі основної сітки почнуть грати 14 січня

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Українські тенісистки дізналися імена своїх суперниць у основній сітці першого цього року турніру серії «Великого шолому» Australian Open.

Еліна Світоліна посіяна на турнірі під шостим номером і в першому колі зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації. Минулого року Світоліній вдалося дійти тут до чвертьфіналу, що поки є найкращим її результатом у Мельбурні.

Леся Цуренко отримала 24-й номер посіву і стартує матчем проти росіянки Катерини Александрової.

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна у заявці збірної України
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Даяна Ястремська свій перший матч в Мельбурні зіграє з австралійкою Самантою Стосур. Для українки це перший Australian Open.

Катерина Козлова в першому колі Australian Open зустрінеться з Вікторією Кужмовой зі Словаччини (№46).

Ще одна українка Марта Костюк дійшла до третього раунду кваліфікації, де побореться за вихід до основної сітки з іспанкою Паулою Хіберт.

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