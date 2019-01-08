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08 Січень 2019, Київ 11:29
Новини | Суспільство

Теніс: оголошено склад жіночої збірної України на наступні матчі у Кубку федерації

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна у заявці збірної України

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Федерація тенісу України 7 січня оголосила склад жіночої збірної на наступний матч першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

До складу української команди ввійшли: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Марта Костюк і Надія Кіченок. Капітан команди – Михайло Філіма, менеджер – Ольга Савчук.

Минулого року збірній не вдалося зберегти місце у Другій Світовій групі. 6-9 лютого українки поїдуть до Польщі, де виступлять команди групи А (Україна, Польща, Росія, Естонія, Болгарія, Данія, Швеція).

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