Теніс: Цуренко вперше вийшла до фіналу турніру серії Premier

Українська тенісистка Леся Цуренко вперше у кар’єри вийшла до фіналу турніру WTA серії Premier.

У півфіналі змагань у австралійському Брісбені українка перемогла другу сіяну на турнірі, японку Наомі Осаку з рахунком 6:2, 6:4.

У фіналі Цуренко зіграє з переможницею поєдинку між хорваткою Донною Векіч та представницею Чехії Кароліною Плішковою.

За підсумками Brisbane International Цуренко вже гарантувала собі рекордну, мінімум 24-ту позицію у рейтингу WTA.

Минулого року перемогу у Брісбені святкувала інша українська тенісистка – Еліна Світоліна, однак цього року вона програла у першому ж матчі.