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31 Грудень 2018, Київ 11:00
Новини | Суспільство

Теніс: Цуренко вийшла до другого кола Brisbane International

Цуренко вийшла у наступний раунд турніру в Брісбені

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Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася у друге коло турніру серії Premier Brisbane International, який стартував в Австралії.

Цуренко, яка посідає 27-ме місце у рейтингу найкращих тенісисток світу, обіграла 24-ту ракетку світу, представницю Румунії Мікаелу Бузарнеску, віддавши їй усього два гейми – 6:0, 6:2.

Наступною суперницею українки стане 283-тя ракетка світу, австралійка Кімберлі Біррелл.

Найкраща тенісистка України, четверта ракетка світу Еліна Світоліна стартує на турнірі з другого кола. Світоліна є діючою чемпіонкою Brisbane International.

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