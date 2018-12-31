Теніс: Цуренко вийшла до другого кола Brisbane International

Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася у друге коло турніру серії Premier Brisbane International, який стартував в Австралії.

Цуренко, яка посідає 27-ме місце у рейтингу найкращих тенісисток світу, обіграла 24-ту ракетку світу, представницю Румунії Мікаелу Бузарнеску, віддавши їй усього два гейми – 6:0, 6:2.

Наступною суперницею українки стане 283-тя ракетка світу, австралійка Кімберлі Біррелл.

Найкраща тенісистка України, четверта ракетка світу Еліна Світоліна стартує на турнірі з другого кола. Світоліна є діючою чемпіонкою Brisbane International.