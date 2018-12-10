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10 Грудень 2018, Київ 07:54
Новини | Суспільство

Теніс: Світоліна зіграє у фіналі виставкового турніру у Франції

Світоліна зіграє у фіналі турніру у Франції

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Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у фіналі виставкового турніру Open de Caen, який проходить у Франції.

Всього до участі у турнірі були запрошені четверо тенісисток.

У півфінальному матчі українка здобула перемогу над 17-річною француженкою Манон Леонар з рахунком 6:3, 6:4.

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У фіналі суперницею четвертої ракетки світу Світоліної стане 30-й номер світового рейтингу, представниця Білорусі Олександра Саснович.

Минулого року українка стала переможницею Open de Caen.

Свої виступи в WTA-турі в 2019 році Світоліна почне в січні в австралійському Брісбені.

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