Теніс: Світоліна зіграє у фіналі виставкового турніру у Франції

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у фіналі виставкового турніру Open de Caen, який проходить у Франції.

Всього до участі у турнірі були запрошені четверо тенісисток.

У півфінальному матчі українка здобула перемогу над 17-річною француженкою Манон Леонар з рахунком 6:3, 6:4.

У фіналі суперницею четвертої ракетки світу Світоліної стане 30-й номер світового рейтингу, представниця Білорусі Олександра Саснович.

Минулого року українка стала переможницею Open de Caen.

Свої виступи в WTA-турі в 2019 році Світоліна почне в січні в австралійському Брісбені.