Теніс: НОК відзначив Світоліну нагородою «Гордість України»

Національний олімпійський комітет відзначив українську тенісистку Еліну Світоліну нагородою «Гордість України» за перемогу на підсумковому турнірі WTA.

Світоліна стала першою тенісисткою з України, яка перемогла в цих дуже престижних змаганнях.

Раніше спеціальну нагороду НОК отримували сестри Олена та Катерина Бондаренко, які вперше в історії вітчизняного тенісу здобули перемогу в парному розряді одного із чотирьох турнірів Великого Шолому – відкритому чемпіонаті Австралії, й легкоатлетка Наталія Добринська – за здобуття титулу чемпіонки світу й встановлення нового світового рекорду у легкоатлетичному багатоборстві, який до цього протримався 20 років.