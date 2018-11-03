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03 Листопад 2018, Київ 12:38
Новини | Суспільство

Теніс: НОК відзначив Світоліну нагородою «Гордість України»

Світоліна виграла підсумковий турнір WTA

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Національний олімпійський комітет відзначив українську тенісистку Еліну Світоліну нагородою «Гордість України» за перемогу на підсумковому турнірі WTA.

Світоліна стала першою тенісисткою з України, яка перемогла в цих дуже престижних змаганнях.

Еліна Світоліна
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Раніше спеціальну нагороду НОК отримували сестри Олена та Катерина Бондаренко, які вперше в історії вітчизняного тенісу здобули перемогу в парному розряді одного із чотирьох турнірів Великого Шолому – відкритому чемпіонаті Австралії, й легкоатлетка Наталія Добринська – за здобуття титулу чемпіонки світу й встановлення нового світового рекорду у легкоатлетичному багатоборстві, який до цього протримався 20 років.

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