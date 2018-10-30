Теніс: Сестри Кіченок з перемоги стартували на WTA Elite Trophy

Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок з перемоги стартували на малому підсумковому турнірі WTA Elite Trophy у китайському Чжухаї.

Українська пара перемогла китаянок Цзян Синьюй / Ян Чжаосюань з рахунком 7:6, 3:6, 11:9.

Змагання відбуваються у двох групах, переможці яких зійдуться у фіналі.

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WTA Elite Trophy – другий за значимістю після WTA Finals підсумковий турнір року WTA-туру, що проводиться з 2015 року. Турнір замінив інше підсумкове змагання – турнір чемпіонок.

Чемпіонкою підсумкового турніру WTA Finals цього року стала перша ракетка України Еліна Світоліна. Завдяки цій перемозі вона піднялась на четверту сходинку рейтингу Жіночої тенісної організації.