Теніс: Суперницею Світоліної у півфіналі підсумкового турніру WTA стала Бертенс

Українська тенісистка Еліна Світоліна у півфіналі підсумкового турніру WTA, який проходить у Сінгапурі, зіграє з представницею Нідерландів Кікі Бертенс.

Бертенс фінішувала другою у «червоній» групі, здобувши дві перемоги. Тому її суперницею стала українка, яка зайняла перше місце у «білій» групі, не програвши жодного матчу.

У іншому півфіналі зіграють лідер «червоної» групи американка Слоан Стівенс та чешка Кароліна Пліскова, яка стала другою у своїй групі.

Півфінальні поєдинки зіграють вже завтра, 27 жовтня. Фінал турніру з призовим фондонм 7 мільйонів доларів відбудеться 28 жовтня.

Для Світоліної це другий підсумковий турнір, але минулого року вона не змогла вийти з групи. Бертенс вперше грає у Сінгапурі. Вона замінила тут румунку Сімону Халеп, що через травму відмовилась від змагань.