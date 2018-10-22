Теніс: Ястремська здобула ще шість позицій у рейтингу WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжує прогресувати в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). В оприлюдненому 22 жовтня списку найкращих тенісисток планети 18-річна українка розташувалася на 60-й позиції, піднявшись на шість місць порівняно з рейтингом 15 жовтня.

Просуванню вперед посприяв добрий виступ на турнірі в Люксембурзі, де Ястремська дійшла до півфіналу.

Дві провідні українські тенісистки втратили по одній позиції: Еліна Світоліна опустилася на сьомий рядок, Леся Цуренко – на 27-й.

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