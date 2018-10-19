Теніс: Ястремська програла у півфіналі турніру в Люксембурзі

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла вдруге за два тижні вийти до фіналу турніру WTA, Жіночої тенісної асоціації. У Люксембурзі в півфінальному матчі, який тривав понад дві години, 18-річна українка програла швейцарці Белінді Бенчич – 2:6, 6:3, 6:7.

Про градус напруги матчу може свідчити один із останніх розіграшів, який Ястремська виграла.

14 жовтня Ястремська виграла свій перший турнір серії WTA у Гонконгу, а в другому колі в Люксембурзі виявилася сильнішою за 13-ту ракетку світу іспанку Ґарбіньє Муґурузу. Ця перемога дозволила їй піднятися одразу на 36 позицій у рейтингу WTA найкращих тенісисток світу, і тепер українка обіймає в ньому 66-е місце. Попри програш у півфіналі в Люксембурзі, Ястремська продовжить своє сходження, оскільки торік вона на такому рівні ще не грала.