Теніс: Ястремська перемогла 13-ту ракетку світу в Люксембурзі

Українська тенісистка Даяна Ястремська 17 жовтня вийшла до чвертьфіналу турніру в Люксембурзі, перегравши 13-ту ракетку світу іспанку Ґарбіньє Муґурузу в двох сетах – 6:2, 6:3.

«Той момент, коли ти здобуваєш найбільшу перемогу в своїй кар’єрі», – так прокоментував успіх 18-річної українки Twitter-акаунт Жіночої тенісної асоціації.

16 жовтня у тригодинному поєдинку першого кола в Люксембурзі Ястремська взяла гору над американкою Варварою Лепченко – 6:2, 6:7, 7:6.

14 жовтня Ястремська виграла свій перший турнір серії WTA у Гонконгу. Ця перемога дозволила їй піднятися одразу на 36 позицій у рейтингу найкращих тенісисток світу, і тепер українка займає в ньому 66 місце.