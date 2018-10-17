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17 Жовтень 2018, Київ 12:58
Новини | Суспільство

Теніс: Після тріумфу у Гонкогу Ястремська з перемоги стартувала на турнірі у Люксембургу

Ястремська перемогла американку Лепченко

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Українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі у Люксембургу 16 жовтня.

У тригодинному поєдинку Ястремська взяла гору над американкою Варварою Лепченко – 6:2, 6:7, 7:6.

У наступному колі 18-річна українка зустрінеться з 13-ю ракеткою світу Гарбіньє Мугурузою.

14 жовтня Ястремська виграла свій перший турнір серії WTA у Гонконгу. Ця перемога дозволила їй піднятися одразу на 36 позицій у рейтингу найкращих тенісисток світу, і тепер українка займає в ньому 66 місце.

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