Теніс: Після тріумфу у Гонкогу Ястремська з перемоги стартувала на турнірі у Люксембургу

Українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі у Люксембургу 16 жовтня.

У тригодинному поєдинку Ястремська взяла гору над американкою Варварою Лепченко – 6:2, 6:7, 7:6.

У наступному колі 18-річна українка зустрінеться з 13-ю ракеткою світу Гарбіньє Мугурузою.

14 жовтня Ястремська виграла свій перший турнір серії WTA у Гонконгу. Ця перемога дозволила їй піднятися одразу на 36 позицій у рейтингу найкращих тенісисток світу, і тепер українка займає в ньому 66 місце.