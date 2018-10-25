Теніс: Світоліна вийшла до півфіналу підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу підсумкового турніру WTA, який проходить у ці дні у Сінгапурі.

Щоб вийти з групи Світоліній потрібно було взяти хоча б один сет у матчі з данкою Каролін Возняцкі.

Поступившись у першому сеті з рахунком 5:7, українка змогла реваншуватися у наступному, вигравши його на подачі суперниці – 7:5. У третьому сеті також була сильніша українська тенісистка – 6:3.

Ця перемога дозволила Світоліній зайняти перше місце у своїй «білій» групі.

До півфіналу з цієї групи також вийшла чешка Кароліна Пліскова.

Хто стане суперницями Пліскової і Світоліної у півфіналі визначать останні матчі у «червоній» групі, які будуть зіграні завтра.

Для українки це перший півфінал на підсумковому турнірі WTA. Минулого року вона не змогла вийти з групи, вигравши лише один матч.