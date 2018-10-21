Теніс: Світоліній стало погано на післяматчевій прес-конференції – відео

Українській тенісистці Еліні Світоліній стало погано на прес-конференції після перемоги над чешкою Петрою Квітовою у першому турі групового етапу на підсумковому турнірі WTA.

Світоліна зазначила, що провела непоганий матч, постійно тисла на Квітову, що і стало ключем до перемоги. Вона додала, що сьогоднішній результат – відповідь тим, хто вважав, що вона не заслужила путівку на підсумковий турнір.

Після цього стало помітно, що тенісистці стало погано і їй довелося перервати конференцію.