Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Жовтень 2018, Київ 13:15
Новини | Суспільство

Теніс: перша ракетка світу знялась з підсумкового турніру WTA

Сімона Халеп не зіграє у Сінгапурі

Дивитись коментарі

Перша ракетка світу, румунка Сімона Халеп відмовилась від участі у підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі через травму спини, повідомили у Жіночій тенісній асоціації.

Її місце у вісімці найкращих займе бельгійка Кікі Бертенс.

У Сінгапурі зіграє і перша ракетка України Еліна Світоліна.

На турнір кваліфікувалися ще шість тенісисток: датчанка Каролін Возняцкі, німка Анжеліка Кербер, японка Наомі Осака, чешка Петра Квітова і американка Слоан Стівенс.

Змагання відбудуться з 20 по 28 жовтня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG