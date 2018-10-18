Теніс: перша ракетка світу знялась з підсумкового турніру WTA

Перша ракетка світу, румунка Сімона Халеп відмовилась від участі у підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі через травму спини, повідомили у Жіночій тенісній асоціації.
Її місце у вісімці найкращих займе бельгійка Кікі Бертенс.
У Сінгапурі зіграє і перша ракетка України Еліна Світоліна.
На турнір кваліфікувалися ще шість тенісисток: датчанка Каролін Возняцкі, німка Анжеліка Кербер, японка Наомі Осака, чешка Петра Квітова і американка Слоан Стівенс.
Змагання відбудуться з 20 по 28 жовтня.
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