Теніс: перша ракетка світу знялась з підсумкового турніру WTA

Перша ракетка світу, румунка Сімона Халеп відмовилась від участі у підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі через травму спини, повідомили у Жіночій тенісній асоціації.

Її місце у вісімці найкращих займе бельгійка Кікі Бертенс.

У Сінгапурі зіграє і перша ракетка України Еліна Світоліна.

На турнір кваліфікувалися ще шість тенісисток: датчанка Каролін Возняцкі, німка Анжеліка Кербер, японка Наомі Осака, чешка Петра Квітова і американка Слоан Стівенс.

Змагання відбудуться з 20 по 28 жовтня.