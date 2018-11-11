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11 Листопад 2018, Київ 10:52
Новини | Суспільство

WTA: Світоліну визнали найкращою тенісисткою жовтня

Світоліна займає четверту сходинку світового рейтингу

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Українська тенісистка Еліна Світоліна визнана найкращим гравцем місяця за версією Жіночої тенісної асоціації та вболівальників. Про це повідомляється на сайті WTA.

У голосуванні вболівальників Світоліна обійшла Аріну Соболенко, Каролін Возняцкі та Слоан Стівенс.

Після перемоги на Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі українка займає четверту сходинку світового рейтингу.

Еліна Світоліна
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Наступний сезон тенісистка почне з новим головним тренером – Енді Беттлсом. Раніше британець був спаринг-партнером українки і супроводжував її в турі. За словами Світоліної, уся її команда базуватиметься у Лондоні.

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