Світоліна назвала ім’я свого нового тренера

Новим головним тренером першої ракетки України Еліни Світоліної стане британець Енді Беттлс. Про це Світоліна розповіла на прес-конференції у Києві.
Раніше Беттлс був спаринг-партнером українки і супроводжував її в турі.
Світоліна додала, що вся її команда буде базуватися у Лондоні.
За підсумками сезону Світоліна посіла четверту сходинку у рейтингу найкращих тенісисток світу.
Минулого сезону Світоліна вже змінювала тренерів. З останнім з них, Ніком Савіано, українки припинила співробітництво незадовго до закінчення сезону.
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