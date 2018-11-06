Світоліна назвала ім’я свого нового тренера

Новим головним тренером першої ракетки України Еліни Світоліної стане британець Енді Беттлс. Про це Світоліна розповіла на прес-конференції у Києві.

Раніше Беттлс був спаринг-партнером українки і супроводжував її в турі.

Світоліна додала, що вся її команда буде базуватися у Лондоні.

За підсумками сезону Світоліна посіла четверту сходинку у рейтингу найкращих тенісисток світу.

Минулого сезону Світоліна вже змінювала тренерів. З останнім з них, Ніком Савіано, українки припинила співробітництво незадовго до закінчення сезону.