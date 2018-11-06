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06 Листопад 2018, Київ 14:46
Новини | Суспільство

Світоліна назвала ім’я свого нового тренера

Світоліна приїхала до Києва

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Новим головним тренером першої ракетки України Еліни Світоліної стане британець Енді Беттлс. Про це Світоліна розповіла на прес-конференції у Києві.

Раніше Беттлс був спаринг-партнером українки і супроводжував її в турі.

Світоліна додала, що вся її команда буде базуватися у Лондоні.

За підсумками сезону Світоліна посіла четверту сходинку у рейтингу найкращих тенісисток світу.

Еліна Світоліна
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Минулого сезону Світоліна вже змінювала тренерів. З останнім з них, Ніком Савіано, українки припинила співробітництво незадовго до закінчення сезону.

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