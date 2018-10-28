Еліна Світоліна виграла підсумковий турнір WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна за 2 години 23 хвилини виграла фінальний поєдинок підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Перша ракетка України невдало розпочала фінальний поєдинок, перший сет вона програла 3:6. Але вже наприкінці першої партії Світоліна знайшла свою гру, що й довела у двох наступних сетах, які взяла з рахунками 6:2.

Наприкінці поєдинку далася взнаки краща фізична форма і ментальна перевага українки.

Для Світоліної це перший успіх на такому рівні: дотепер Еліна не має перемог на турнірах Grand Slam, і успіх у Сингапурі на підсумковому турнірі наразі є найбільшим тріумфом у кар'єрі.