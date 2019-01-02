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02 Січень 2019, Київ 15:29
Новини | Суспільство

Світоліна програла у першому поєдинку нового сезону

Світоліна програла белорусці Саснович

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Українка Еліна Світоліна програла в своєму першому поєдинку нового сезону.

У другому колі турніру серії Premier Brisbane International, який проходить в Австралії, Світоліна програла Олександрі Саснович з Білорусі – 4:6, 6:0, 3:6.

Минулого року Світоліна виграла турнір у Брісбені.

Саснович у четвертьфіналі зустрінеться з хорваткою Донною Векич.

Продовжує боротьбу за головний приз українка Леся Цуренко. У першому колі вона обіграла румунку Мікаелу Бузанеску, а в другому – австралійку Кімберлі Біррелл. У четвертьфіналі Цуренко зустрінеться з четвертим номером посіву Петрою Квітовою.

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