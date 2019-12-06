ВК визначилась з повноваженнями у ПАРЄ країни, яка анексує території, і з виборами під час анексії

У новій доповіді, представленій сьогодні Радою експертів з конституційного права Венеціанської комісії Ради Європи, йдеться, що, хоча, за міжнародним правом, існує чітке зобов’язання не тільки для всіх держав, а й для міжнародних організацій не визнавати анексію, прямо чи побічно, це не обов’язково зобов’язує Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) у відмові в повноваженнях делегації держави, яка анексує чиюсь територію.

Як повідомляє пресслужба Ради Європи, доповідь підготували на запит Комітету ПАРЄ щодо правил процедури, імунітетів та інституційних питань наприкінці червня 2019 року в контексті відмови у повноваженнях російській делегації в ПАРЄ.

«Повноваження залишаються оскаржуваними до відкриття сесії ПАРЄ 2020 року, коли всі держави-члени, включаючи Росію, повинні будуть представити списки своїх нових делегацій. Анексія є незаконним актом, який порушує заборону на застосування сили і принципи територіальної цілісності держав і невтручання у справи, що належать до внутрішньої юрисдикції іншої держави. Відповідно до міжнародного права, існує чітке зобов’язання для всіх держав, а також для міжнародних організацій, включаючи Раду Європи, не визнавати анексію, прямо чи побічно», – йдеться на сайті Ради Європи.

Як йдеться в повідомленні, експерти Венеціанської комісії вважають, що «основне зобов’язання держави, яка здійснює анексію, полягає в тому, щоб дозволити населенню анексованої території брати участь у виборах парламенту тієї держави, якій ця територія належить за законом».

«Для держави, яка анексує, організація виборів до свого власного парламенту є мірою, яка суперечить принципу міжнародного гуманітарного права, згідно з яким держава, що окуповує, має утримуватися від будь-яких важливих інституційних змін. У будь-якому разі, організація виборів державою-окупантом на анексованій території не здатна і не може «вилікувати» незаконність анексії. Крім того, вибори, що проводяться на територіях за межами міжнародно визнаних кордонів, матимуть труднощі щодо відповідності «вільним і справедливим» виборам», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зобов’язання Парламентської асамблеї Ради Європи не визнавати анексію впливає на перевірку повноважень делегації, яка анексує територію іншої держави.

«Стосовно загальнонаціональних виборчих округів «зобов’язання за міжнародним правом для ПАРЄ не визнавати анексії необов’язково зобов’язує до відмови у повноваженнях усій делегації держави, що здійснює анексію», – йдеться в повідомленні із тезою про те, що «можливі інші варіанти».

Очікується, що повний текст доповіді буде опублікований у понеділок, 9 грудня, на сайті Венеціанської комісії.

У червні Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ.

У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

Російська делегація не брала участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації.