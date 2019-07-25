Білоруського дипломата, пораненого в Анкарі, прооперували, його стан тяжкий

Білоруському дипломату Олександрові Поганшеву, пораненому напередодні в Туреччині, зробили операцію, повідомив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз.

За його словами, операція тривала кілька годин, лікарі вважають, що вона пройшла успішно, проте стан радника-посланника посольства Білорусі в Туреччині, як і раніше, оцінюється як тяжкий. Він залишається в лікарні у реанімації.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, тим часом, розповів, що операція пройшла «надзвичайно успішно», і хоча пацієнт в реанімації, його стан «задовільний» – протягом дня його можуть перевести в звичайну палату.

За справою стежить в тому числі президент Туреччини, додав він. Ще 24 липня Чавушоглу провів телефонні переговори з білоруським колегою Володимиром Макеєм.

Голова МЗС Білорусі 25 липня повідомив, що сварка, яка призвела до нападу на білоруського дипломата в Туреччині, ймовірно, була викликана особистими причинами, а не політичними.

«Проводиться розслідування, яке дасть повну картину причин того, що сталося, – розповів Макей. – На наш погляд, немає жодного політичного підґрунтя. Напевно, позначилося невдоволення поведінкою дітей, які грали у дворі. Можливо, на цьому ґрунті стався сплеск емоцій».

Робити висновки до завершення розслідування рано, додав міністр.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, нападник був психічно неврівноваженою людиною і напав на співробітника посольства, коли той повертався додому. Він двічі вистрелив у радника-посланника посольства. Газета Hürriyet називає їх сусідами.

Після цього нападник застрелився. Є дані, що він колишній військовий.

Турецька сторона наразі вважає, що напад не мав політичного підтексту.

У 2016 році під час виступу на відкритті в Анкарі фотовиставки «Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника» був застрелений російський посол Андрій Карлов. Нападника застрелили поліцейські.