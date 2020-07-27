Анкара отримала оновлені списки українських політв’язнів у Росії – посол Туреччини

В Анкарі нещодавно отримали оновлені списки українських політв’язнів у Росії, зокрема кримських татар, повідомив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

За його словами, тема звільнення українських політв’язнів завжди є на порядку денному Туреччини.

«Коли наші делегації на високому рівні, включно з нашими президентами, ведуть переговори з українськими делегаціями, ці теми завжди є на нашому порядку денному. Ми отримуємо оновлені списки, говоримо про нещодавні зміни в ситуації. І ми продовжимо використовувати всі доступні нам засоби для того, щоб як тільки можна сприяти вирішенню цієї проблеми. Ми нещодавно отримали оновлені списки, які нині є в Анкарі. І ми продовжимо допомагати нашим кримськотатарським і українським друзям у цьому процесі», – сказав Гюльдере в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Крім того, посол наголосив, що Туреччина не визнала анексії Криму Росією і не визнаватиме її.

«На цій офіційній позиції було наголошено ще раз під час візитів президента Туреччини, міністра оборони Туреччини до Києва, а міністра (закордонних справ України – ред.) Кулеби – до Анталії», – зазначив він.

25 червня в Офісі президента України повідомили, що 94 українських політв’язні нині перебувають на території тимчасово окупованого Криму та Росії, з них близько 70 – це кримські татари.