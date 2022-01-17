Через 77 років розслідувачі встановили, хто міг видати нацистам родину Анни Франк – ВВС

Команда розслідувачів з’ясувала, що здати сім’ю Анни Франк нацистам міг єврейський діяч із Амстердама Арнольд ван ден Берг. Як повідомляє ВВС, ймовірно, він розкрив інформацію про Франків, щоб урятувати свою сім’ю.

Анна Франк загинула у 1945 році у віці п’ятнадцяти років у нацистському концтаборі. До цього два роки її родина переховувалась у таємному притулку в Амстердамі, де дівчинка вела щоденник, описуючи всі події.

Декілька істориків, колишній агент ФБР та інші експерти протягом шести років намагалися дізнатися, хто повідомив про місце перебування Франків. Для цього вони використовували комп’ютерні алгоритми, які встановили зв’язок між багатьма різними людьми, причетними до цієї історії. Вручну така робота зайняла б тисячі годин.

Ван ден Берг, який, згідно з отриманими даними, видав Аанну Франк та її сім’ю, був членом Єврейської ради Амстердама – органу, який проводив нацистську політику у єврейських районах. У 1943 році рада була розформована, а її членів відправили до концтаборів. Ван ден Берг уникнув арешту і продовжив жити із сім’єю в Амстердамі.

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«Коли він втратив всі засоби захисту, йому довелося надати нацистам цінну інформацію, щоб ті залишили його та його дружину в спокої», – заявив колишній співробітник ФБР Вінс Панкоук, учасник розслідування.

Команда також припускає, що Отто Франк, батько Анни, міг знати про це, але нікому не розповів. У документах, отриманих від слідчих, які намагалися розкрити справу раніше, було знайдено копію записки, надісланої Отто Франку. У ній гйшлося, що Арнольд Ван ден Берг був зрадником.

Вінс Панкоук вважає, що раніше цю інформацію не оприлюднили, щоб не розпалювати антисемітські настрої.

Батько Анни Франк, Отто, був єдиним членом сім’ї, що пережив війну (помер у 1980 році – ред.), і пізніше опублікував щоденник Анни. Ці записи були перекладені у десятках країн світу. Щоденник Анни Франк, один з найбільш відомих і вражаючих документів про звірства фашизму, увійшов до числа 35 об’єктів, які складають реєстр «Пам’ять світу» Списку всесвітньої спадщини Організації ООН з освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Записи Анни Франк вважаються одними з найважливіших рукописів 20-го століття.