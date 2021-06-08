ФБР розробило анонімний месенджер, який допоміг затримати понад 800 осіб у всьому світі

Масштабна спецоперація, реалізована в багатьох країнах світу, дозволила затримати понад 800 осіб, імовірно причетних до наркоторгівлі та інших злочинів. Усі вони користувалися захищеним месенджером ANOM, який, як з’ясувалося, був розроблений ФБР. Про це пише The Washington Post.

За даними видання, застосунок ANOM був розроблений та поширений серед імовірних злочинців у межах спільної операції США та Австралії. Завдяки цьому поліцейські отримали доступ у закриті чати, де обговорювалася контрабанда наркотиків, відмивання грошей і планування вбивств.

Ідею операції спецслужби розробили після того, як були заблоковані два анонімних месенджери, і зловмисникам потрібна була нова платформа. Тоді ФБР розробило месенджер ANOM. Застосунок поширювався в злочинному середовищі через інформаторів. У 2018 році детективи під прикриттям змогли переконати в надійності ANOM австралійського наркодилера Хакана Аіка, який порекомендував месенджер кримінальним босам. Їх приклад наслідували злочинці нижчої ланки.

У цілому, як повідомляє видання, застосунок використовували на 12 тисячах телефонів злочинні синдикати понад 100 країн.

У підсумку в облавах, які відбулися більш як у 10 країнах, були вилучені 8 тонн кокаїну, 250 одиниць вогнепальної зброї і понад 48 мільйонів доларів готівкою і в криптовалютах.

В Австралії були затримані 224 особи, в тому числі члени азійських злочинних угруповань і байкерських банд, конфісковані три тонни наркотиків і 45 мільйонів австралійських доларів (приблизно 35 мільйонів доларів США).

У Європолі не стали називати кількість арештів по країнах, проте про успіх операції відзвітували поліцейські в Швеції та Німеччині, уточнює ВВС.