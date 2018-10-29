За місяць зареєстрована рекордна кількість заявок на участь в антарктичній експедиції – МОН

За місяць зареєстрована рекордна кількість заявок на участь у 24-й Українській антарктичній експедиції на станції «Академік Вернадський» у 2019-2020 роках, повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

За даними МОН, заявки на участь в експедиції подали 116 кандидатів, з них 26 – жінки.

«Цього року ми вже – за результатами тільки першого місяця – маємо рекордну кількість заявок, адже вперше оголосили відкритий конкурс на відбір команди на станцію «Вернадський». Раніше, на жаль, багато років це був такий собі закритий клуб, у який було потрапити досить складно. Більше того – це був закритий чоловічий клуб, бо хоч і негласно, але існувала заборона на прийом жінок в експедиції», – заявив в.о. директора Національного антарктичного наукового центру Євген Дикикй.

Він зазначив, що відбір кандидатів здійснюватимуть «винятково за фізичними, психологічними та фаховими критеріями».

За даними МОН, найбільше кандидатів хочуть бути в Антарктиці системним адміністратором зв’язку, кухарем та лікарем. На позиції науковців подалися 17 кандидатів. Документи приймаються до 30 листопада.

У МОН зазначили, що команда експедиції формуватиметься з 12 людей: сім науковців, троє людей інженерно-технічного персоналу, лікар та кухар.

Цьогоріч жінкам вперше дозволили брати участь в українській антарктичній експедиції.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, до якої входять вчені та технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.