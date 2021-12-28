«Антонов» показав військово-транспортний літак, у створенні якого взяли участь понад 30 підприємств

Державне підприємство «Антонов», що входить до складу Укроборонпрому, 28 грудня продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р №001, призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань, повідомило Міністерство оборони.

За повідомленням, Ан-178-100Р №001 – це літак нового покоління, створений на базі сучасних світових інформаційних технологій, оснащений сотнями електронних обчислювачів, що дають змогу інтегрувати всі системи і датчики літака, автоматизувати контроль їхньої працездатності й оптимізувати керування.

Військово-транспортний Ан-178 може використовуватися для перевезення особового складу, доставки озброєння й легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

За даними МОУ, в програмі створення Ан-178-100Р беруть участь понад 30 українських підприємств, які освоїли виготовлення 177 комплектувальних виробів для цього літака.

«Зокрема, вперше в Україні ДП «Антонов», НТК «Екран», ПрАТ «ФЕД», ДП «ХАКБ» розробили і запровадили сучасну систему електронного керування літаком, систему керування механізацією крила. ДП «ВО «Південний машинобудівний завод» налагодило випуск основних стійок шасі. В обладнанні літака задіяні також іноземні постачальники з країн Європи, США, Канади», – йдеться в повідомленні.

У МОУ нагадали, що державне замовлення на будівництво трьох літаків ДП «Антонов» отримало наприкінці грудня 2020 року. На даний час повністю завершена побудова планера першого з трьох замовлених літаків.