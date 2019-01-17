Australian Open: 18-річна Ястремська обіграла досвідчену іспанку Суарес-Наварро

Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до третього раунду турніру серії «Великого шолому» Australian Open.

18-річна українка, яка займає 57 позицію у рейтингу найкращих тенісисток світу, у трьох сетах обіграла 30-річну іспанку Карлу Суарес-Наварро (27 місце у рейтингу WTA) – 6:3, 3:6, 6:1.

У третьому колі Даяна Ястремська зустрінеться з багаторазовю переможницею турнірів «Великого шолому», американкою Сеерною Вільямс, яка наразі займає 16 позицію у рейтингу WTA.

До третього кола також вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна, яка перемогла представницю Словаччини Вікторію Кужмову з рахунком 6:4, 6:1.