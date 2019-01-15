Australian Open: Ястремська вперше перемогла в основній сітці турніру серії «Великого шолому»

Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше в своїй кар’єрі перемогла в матчі основної сітки турніру серії «Великого шолому» Australian Open.
Ястремській вистачило двох сетів, щоб перемогти австралійку Саманту Стосур – 7:5, 6:2.
У наступному раунді Ястремська зустрінеться з іспанкою Карлою Суарес-Наварро, посіяною на турнірі під 26 номером.
Змагання в Мельбурні продовжують ще дві українки – Еліна Світоліна та Леся Цуренко. А от Катерина Козлова не змогла переграти словацьку тенісистку Вікторію Кужмову.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ