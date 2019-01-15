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15 Січень 2019, Київ 11:00
Новини | Суспільство

Australian Open: Ястремська вперше перемогла в основній сітці турніру серії «Великого шолому»

CHINA – Dayana Yastremska of Ukraine in action during her final match against Qiang Wang of China at the Prudential Hong Kong Tennis Open 2018 in Hong Kong, China, 14 October 2018

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Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше в своїй кар’єрі перемогла в матчі основної сітки турніру серії «Великого шолому» Australian Open.

Ястремській вистачило двох сетів, щоб перемогти австралійку Саманту Стосур – 7:5, 6:2.

У наступному раунді Ястремська зустрінеться з іспанкою Карлою Суарес-Наварро, посіяною на турнірі під 26 номером.

Змагання в Мельбурні продовжують ще дві українки – Еліна Світоліна та Леся Цуренко. А от Катерина Козлова не змогла переграти словацьку тенісистку Вікторію Кужмову.

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