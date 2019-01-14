Australian Open: Цуренко перемогла росіянку Олександрову у першому колі

Українська тенісистки Леся Цуренко обіграла росіянку Катерину Олександрову в першому колі турніру серії «Великого шолому» Australian Open, який стартував у Мельбурні.

Цуренко вистачило двох сетів для перемоги – 6:4, 7:6.

У другому колі українка зіграє з переможницею матчу Моніка Нікулеску (Румунія) – Аманда Анісімова (США). Найкращий результат Цуренко у Мельбурні – третій раунд у 2013 році.

Інші українки, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Катерина Козлова, стартують на Відкритому чемпіонаті Австралії 15 січня.